憂內地旅客在港轉機增播毒風險　工會促港府收緊防疫要求

第三波新冠肺炎疫情未止，機場管理局表示後日（15日）至10月15日期間，由中國內地機場出發的旅客，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點。有空中服務員工會表示，人流增加或會提高感染風險，擔心措施會引發第4波疫情，認為港府應要求有關旅客登機前，提交72小時內的檢測陰性證明。

國泰空中服務員工會主席王思敏指出，一般內地抵港航班僅須數小時，不少旅客因擔憂染疫會避免飲食，惟連同轉機及下一程航班，全程需時10多小時，預料部分「忍唔住」須在機場禁區聚集飲食或如廁，屆時將大大提高播毒風險。

她又指，雖可透過健康碼了解內地旅客的情況，但就不足以確保他們沒有染疫，不少同事憂慮禁區人流增多，期間若有人脫下口罩，會引爆新一波疫情。她認為，當局應收緊轉機的防疫要求，與高風險地區看齊，要求有關人士登機前提交72小時內的檢測陰性證明；而一旦有個別城市大幅新增確診個案，當局亦應禁止有關地區旅客於本港轉機。