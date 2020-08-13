9成凍肉店照賣巴西雞翼　市民買後擔心病從口入

巴西雞翼表面被驗出新冠病毒，澳門當局隨即暫緩有問題廠商的產品申請入口。然而，港府未有公報消息。東網記者今(13日)巡視街市，發現大部分凍肉店均有售巴西雞翼，亦有店舖主動下架。有凍肉店負責人形容要切斷供應是「近乎沒有可能」，市民對消息感嘩然，紛紛指日後不會購買，擔心病毒從口而入。

東網記者巡視大埔街市，發現9成凍肉店仍有售巴西雞翼。凍肉店的負責人莫先生表示，未有聽聞巴西雞翼有新冠病毒的消息，店舖超過一半是凍肉是來自巴西，包括雞翼，豬扒等。

莫形容，巴西是「世界肉食工廠」，因其質量好、價錢相宜，「街市、大酒樓都有進口，倘若香港要全部切斷，是近乎沒有可能。」他指得知消息後會減少入貨，但指若全面暫停銷售巴西凍肉，店舖恐怕會面臨倒閉。

不少來街市買菜的市民不知道巴西雞翼表面驗出新冠病毒，有市民提着約2磅巴西雞翼，但從記者口中得悉消息後，驚訝表示「早知唔買」，現無奈帶回家徹底煮熟才進食。

另一街坊林女士表示，對有關消息感憂慮，短期內不會選購巴西雞翼，她指現時疫情已令她非常擔憂，每次到街市購買數天的餸菜，避免前往街市。街坊李小姐指，因家中有小朋友，早因健康問題而轉買有機的食品，又會避免購買散裝雞翼。