壹傳媒股價異動資金未明　惹人為操控及利益輸送質疑

壹傳媒股價連日異動，由周一(10日)歷史低位0.075元，炒高至周二高位見1.96元後，周四(13日)又質落0.34元，由周內高位大幅回落82%，收報0.38元，跌41%，成交額2.68億元。可見這期間湊熱鬧而高位追入的散戶一殼眼淚！

短短4個交易日，壹傳媒的公司市值由最低1.97億港元炒至51.6億港元，波動之大，成交之多，令人咋舌。市場人士質疑，近日壹傳媒頻現大手成交，掃高股價的資金來源有可疑，非一般散戶或莊家可以做到，其股價波動背後，會否涉及人為操控，甚至是利益輸送？故敦促監管部門必須嚴肅處理，徹查相關交易。

香港交易所的股權披露資料顯示，黎智英持有壹傳媒18.78億股，持股量71.26%。而據中央結算系統持續紀錄(CCASS)(即市場俗稱券商持倉「花紙」)顯示，街貨量中，截至8月12日，最大持倉為美資花旗銀行，持倉量為1.24億股或4.73%，較8月7日即黎智英被捕前交易日的持倉量1.35億股或5.12%，即這家美資背景券商，在8月10至12日壹傳媒股價大幅波動期間，持股量減少了1032萬股。

此外，同屬美資背景的券商盈透證券，8月12日壹傳媒股份的持倉量為2063萬股或0.78%，較8月7日持股量4508萬股或1.71%，大幅減少2445萬股。

至於積極增持的兩家券商，有富途證券及中國銀行。於8月12日，富途證券的壹傳媒股份持倉量為4171萬股或1.58%，較8月7日的1467萬股大幅增加2704萬股；而中國銀行於8月12日的持股量為5160萬股或1.95%，至8月7日持倉量為3595萬股增加了2370萬股。

可見，單純從「花紙」可見，在10至12日壹傳媒股價大幅波動，兩家美資券商的持倉量大幅減少，接近逾3400萬股，而以兩家中資券商的持倉量則增加了逾5000萬股。

有市場人士指出，近期活躍於壹傳媒股份買賣的證券行中，不乏以低佣金、網上即可開戶作招徠的券商，除了弓散戶幫趁之外，亦正合一些不欲披露太多資料的神秘投資者開戶，開「人頭倉」方便進行市場操控活動。

近日壹傳媒的成交當中，不乏達60萬股的大手掃貨，實非一般散戶所為，且以壹傳媒大股東持股量71%，理論上街貨量僅7.6億股，而「花紙」顯示8月12日首十大券商持倉合共已達21%或逾5.5億股，可見真正自由流動的街貨可能不到2億股，但周二壹傳媒的全日成交量超過40億股，反映換手率高得不尋常，必事有蹺蹊，不排除有心人主動炒出炒入谷大交投營造炒作氣氛，令股價大幅波動，掩飾背後的利益輸送。

事實上，在周一壹傳媒股價大幅異動之際，旗下《蘋果日報》發出手機「訊息推播」，報道壹傳媒股價表現，又指有股評KOL掃股，恍如推波助瀾，亳不避嫌。

資料顯示，壹傳媒及黎智英近年不停變賣資產救亡，對上一宗是黎智英於7月中向台灣上市的建築商長虹建設出售新北市土城區大安段土地及建築物，作價61.39億新台幣，套現約16億港元，備足銀彈似有所行動，但意圖未明。同時，市場消息指黎智英正劈價放售大埔工廈，明顯是急於套現。

香港證監會近日罕見就個別公司發聲明，指收到大量詢問及注意到壹傳媒股價及成交額近期大幅急升。就此異常上升，強烈建議投資者謹慎行事，當局一直在監察、並將繼續密切監察交易情況，會要求壹傳媒盡快將所有信息向市場作出披露。說法與過去證監會在調查期間一般作保密而不作個別評論的處理方法有別，不排除已掌握一定的資料。

最新的消息是，證監會已聯同聯交所向經紀查詢有關本周壹傳媒的股份交易資料。曾為壹傳媒主要股東的獨立股評人David Webb表示，投資者於市場上買入壹傳媒股票應要小心，因為這不是支持公司，而是支持沽出股票的賣家。