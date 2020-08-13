青年被搜出雷射筆被起訴　質疑警方非法截查

去年8月5日「三罷」行動中，一名青年於黃大仙被截停並搜出雷射筆，因而被控管有攻擊性武器罪，他否認控罪，案件今（13日）在九龍城法院開審。辯方指警員非法截查，但警員指當時懷疑被告欲毀壞附近的紀律部隊宿舍，加上他在見到警員時窒步，認為他形迹可疑才將他截停。

23歲被告李俊科，被控於去年8月5日，在黃大仙睦鄰街7號遊樂場管有一枝雷射筆。

當日截查被告的警員張俊輝（譯音）出庭作供，指有人預告當日會在黃大仙中心一帶聚集，他到場巡邏。至下午近2時，他在案發地點對開，發現被告戴着黑色口罩及太陽眼鏡、孭着背囊，邊行邊指向對開的黃大仙紀律部隊宿舍。由於宿舍曾被示威者破壞，他懷疑被告會作出破壞行為，加上被告見到他便窒步，他覺得被告有可疑才會截停調查。

張續指，在被告的背囊檢獲防毒面具、護目鏡、口罩、手套，以及涉案雷射筆，當時雷射筆內放有電芯，可以發射光束。但他同意，當時沒有查問被告為何窒步和指向宿舍，也無法說出被告當時曾經或將會干犯任何罪行。辯方質疑他對被告沒有合理懷疑，屬於非法截查，但張否認。

而當時全程拍攝搜查被告過程的警員陳文輝（譯音）則供稱，在公眾活動中拍片是警隊的常規動作，拍攝前需獲警司需要授權。不過，他承認當日沒有人指示他拍攝，也沒有向被告說將拍攝或解釋片段會如何處理。

此外，陳亦同意《警隊條例》及程序手冊中，沒有列明警員在搜查市民時會拍攝，但他否認拍片是侵犯個人私隱及人身安全。

審訊未完，將於9月16日在西九龍法院續審。