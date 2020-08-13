政Whats噏：交通運輸問題多　羅淑佩掌運輸署有排煩

政府運作笠笠亂，長期畀人鬧爆，有啲職位擺明惡哽，政府公布最新高層官員任命，包括現任政制及內地事務局副秘書長羅淑佩將會出任運輸署署長，工業貿易署署長一職將會由現任公務員事務局副秘書長盧世雄出任，而現任稅務局副局長譚大鵬將接替稅務局局長一職。

羅淑佩作為現任政制及內地事務局副秘書長，處理過唔少政治敏感事件。早前法院裁定傳媒有權查閱選民登記冊，而羅其後就去信法院，話只係容許喺政府新聞處登記嘅記者查閱名冊。早前羅亦有出席立法會政制事務委員會會議，回應議員就去年區議會選舉嘅提問。而喺2016年特首選舉期間，有一部存有300萬名選民資料嘅電腦失竊，羅亦有份出席記者會交代。

對於運輸事務，羅淑佩並非一無所知，因為佢喺2007至2009年曾經出任環境運輸及工務局首席助理秘書長(運輸)，但始終係成10年前出任有關職位，時代都大變喇，但無變嘅係運輸署一直都倒瀉籮蟹。參考上一任運輸署署長陳美寶嘅「政績」，任內工程「中環灣仔繞道」啟用前，被揭發隧道內有多條裂紋，嚴重滲水，危害使用者安全，啟用後更頻頻大塞車，要警方幫手指揮交通先搞得掂。

每逢打風落雨，例牌會大塞車，但運輸署始終未能吸取經驗妥善協調。青嶼幹線係其中一個大塞車位，一直有議員質疑青嶼幹線通車成20年都無事，但就因為實施雙向收費，車輛經過收費亭要減慢車速，先導致塞車，但署方依然闊佬懶理。運輸署問題一籮籮，睇嚟羅淑佩接咗呢個燙手山芋之後，都唔使旨意唞喇。

盧世雄喺2012年至2014年曾經出任工業貿易署副署長，依家重返舊日嘅工作部門之餘仲要有得坐正。然而今日正值日益惡化嘅中美糾紛，美國不斷向中港施加貿易限制，最新一單就係美國撤銷對香港多方面嘅特殊待遇，要求所有由香港進口嘅貨品，都必須標示為「中國製造」，睇嚟工業貿易署署長一職都係另一個下靶位。

譚大鵬一樣有得坐正，接替將退休嘅稅務局局長黃權輝。譚早喺1986年已經加入政府任職助理評稅主任，之後一路由稅務局助理局長、副局長等晉升。公務員事務局局長聶德權話譚喺稅務管理方面擁有豐富嘅知識同經驗，相信佢可以帶領稅務局面對未來嘅挑戰。