貨運物流業收入大受影響　促政府推第3輪抗疫基金

新冠肺炎疫情在全球蔓延，導致經濟活動陷入停擺、環球供應鏈受波及。航運交通界議員易志明今(13日)和貨運物流業界代表指，若政府未能加大對業界的援助，近1500家貨運物流企業將會因財困而結業，業界約7萬名員工會受影響，故要求政府盡快推出第3輪防疫抗疫基金支援業界。

有業界代表指，因應疫情發展，業界全面復工無期，香港首4個月的總貨運量較去年同期下跌4.3%，當中空運及陸路運輸的貨運量更錄得雙位數字的下跌，分別為11%及14.5%。業界指，若政府未能加大援助，估計本港貨運物流的3000家企業近50%將面臨結業、業界的23萬從業員中，約30%員工將受到影響。

業界促請政府推出多項紓困措施，包括額外延長半年保就業計劃，並將65歲以上沒有強積金戶口的員工納入計劃內；促政府向企業提供2個月的租金及管理費津貼；將各類還息不還本的安排延長半年等。

易志明指，政府的推出的各項援助，包括保就業計劃、豁免牌照費等措施，雖然可減輕企業的負擔，但租金仍是業界的主要成本，促請政府推出第3輪抗疫基金，並加大對業界的支援。他將於下星期去信特首，望政府推出第3輪抗疫基金時，切勿再出現遺漏。