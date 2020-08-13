醫護組織不滿內地檢測隊來港獲豁免註冊　不排除發起工業行動

港府早前刊憲豁免「內地核酸檢測支援隊」來港註冊，醫管局員工陣線成員今(13日)到醫管局大樓請願，不滿當局無視政府的做法，認為是破壞醫療專業制度，開壞先例，擔心日後會隨意引入內地醫護人員。該組織曾多次向當局管理層發信，但當局從未真正回應，亦沒有管理層與他們會面，不排除日後發起工業行動。

醫管局員工陣線認為，醫管局久缺抗疫的長遠視野，無視內地「核酸檢測隊」豁免註冊、推卸院內員工感染個案的責任、剝削前線員工津貼，未有落實在家工作安排，並批評當局與政府一樣，以「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的方式應付疫情，無視專家及員工意見。

該組織又指，現時全港有約3000名醫務化驗師，當中大部份於醫管局工作，內地安排600名檢測人員免註冊來港，相關檢測人員並無在港執業資格，但政府一聲令下就豁免其註冊限制，將會衝擊本港醫務化驗師專業，並質疑有關檢測人員的檢測程序或不符合要求，結果可能不準確。