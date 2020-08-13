政Whats噏：港府犯眾憎成吸金良機　機構研眾籌設高官負評分

本港特首、3名司長及13名局長嘅民望一直處於低水平，當中特首林鄭月娥更曾多次有近半市民請佢「食蛋」。唔知係咪近年高官表現愈來愈顯得庸碌無能，搞到市民覺得畀0分都唔夠，今日(13日)就有做開特首民望調查嘅機構表示，由於收到唔少意見要求加入負數評分，所以計劃眾籌2萬4千港元以增設「-100至+100」和「-1000至+1000」嘅評分選項，去做新科學實驗。睇嚟港府嘅犯眾憎，或幫到部分機構眾籌吸金。

事緣香港民意研究所今日話，經研究後決定喺依家嘅「0至100」評分外，加入上述2項負數評分，並喺收集數據後同「0至100」嘅評分作比較。之但係，調查要加題目就要畀錢先，講到明要眾籌達標，先會係下一輪特首民望調查做嘢，確係「相金先惠，格外留神」。

睇返轉頭，其實經過修例風波及至今都仲未緩和嘅新冠肺炎疫情，市民心中對無能政府嘅不滿同怒氣可以話係屢創新高，今次有市民覺得要畀高官負分，就好似部分西方國家判刑，判終身監禁都唔夠，要判上幾百至一千年。