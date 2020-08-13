港區國安法：美國商會近40%會員公司考慮移離香港　

美國商會今(13日)就《港區國安法》發表調查報告，指154間會員公司中，約32.5%公司打算在中至長時間內把資產及業務運作移離香港，約6.5%更打算在短期內遷離；逾61%公司則沒有此打算。調查亦有問及受訪者在個人層面會否考慮離開香港，結果顯示，逾53%受訪者考慮短、中、長期離開香港。

調查於上周五(7日)至本周二(11日)進行，以了解《港區國安法》在港的實施如何影響企業。美商會認為，考慮離開香港的公司數量有上升的趨勢，但相比之下，在個人層面考慮離開香港的受訪者比例更高。在考慮撤出香港的企業中，約六分五考慮在中至長期內實行。

受訪的企業中，約55%總部設於美國，約32%總部設於香港。調查結果亦發現，約44％受訪者對香港的營商前景感到悲觀；約10%受訪者感到短期樂觀但中長期悲觀；約32%受訪者認為短期悲觀中長期樂觀；而對前景完全樂觀的受訪者僅得約14%。

而針對法例的細節，有約56%受訪者認為《港區國安法》有「很多」模棱兩可之處、約36%認為法例有部分模棱兩可之處；僅約8%認為法例沒有模棱兩可之處。有受訪者表示，普遍國家的國安法皆存在一些模棱兩可之處。