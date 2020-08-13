秀茂坪街市群鼠開餐食豬殼　街坊慘吃「二手豬肉」

觀塘秀茂坪街市連日上演「老鼠開餐派對」！觀塘區議員張培剛收到秀茂坪街市員工報料，指街市一個肉檔凌晨開工前，習慣將返貨的新鮮豬肉鋪在地上，結果成了老鼠的「早餐」，他收到的現場照片顯示，豬殼堆上有至少逾10隻老鼠開餐，有關情況持續近一個月，街市員工看不過眼向他投訴。張直呼照片惡心，「老鼠食先，而街坊每日都食緊老鼠食剩嘅豬肉！」有評論認為，一張群鼠開餐的照片及片段，已盡見港府的管治能力低下。

根據現場照片，秀茂坪街市未開門前，有肉檔檔販將多隻豬殼鋪在地上，衞生情況堪憂，結果引起大批老鼠旁若無人開餐，在豬殼堆上大快朵頤。張培剛表示，有關情況已持續一段長時間，有關肉檔在開工前才將豬肉搬上肉枱出售，街坊在不知情下進食了老鼠的「二手餐」。

張指，秀茂坪街市的鼠患問題一向嚴重，該街市近期分階段裝修，估計因此導致鼠患加劇。他擔心街坊接觸這些豬殼後染上老鼠相關的傳染病，例如鼠疫或大鼠戊型肝炎等。他已向領展及食環署作出投訴，要求加強滅鼠及滅蟑螂，採取措施保障區內食品安全。東網正向相關部門查詢，正候回覆。

香港鼠患嚴重，東網近年多次揭示各區街市及後巷群鼠出動的情況，惟港府至今仍置若罔聞，未有正視，問題至今仍未解決，導致香港爆出多宗大鼠戊肝個案，成為本港風土病。近月新冠肺炎肆虐，有評論員指如再爆鼠疫，後果不堪設想，更直斥港府鼠患問題「嘈咗十年都冇改善」，相信再嘈十年，以港府的管治能力亦不會解決問題。