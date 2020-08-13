好棧竹笙樣本二氧化硫含量超標　食安中心令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(13日)公布，一款預先包裝竹笙樣本被驗出防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，而樣本的食物標籤亦未有標明添加劑的作用類別及其名稱。中心已知會涉事包裝商上述違規事項，而該包裝商已按指令將有關批次產品停售及下架，並展開回收，中心正追查有關產品的來源。

該批產品名為「好棧特級野山竹笙」，原產地是中國，包裝商是好棧食品有限公司，每包淨重75.6克，該批竹笙保質期到2021年12月31日。

中心早前於恒常的食物監測計劃中，從九龍灣一間店舖抽取上述竹笙樣本作檢測，結果顯示，樣本含百萬分之3690的二氧化硫，超出法例標準的百萬分之500，而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。這種防腐劑屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，在港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。