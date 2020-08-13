政府更新內部指引　官員可拒參與區議會越權議程

全港18個區議會中，有17個由民主派掌權，屢次將政治議題放上會議討論，被質疑未能妥善履行區議會職能。消息指，政府更新內部指引，列明政府官員代表如何處理區議會會議，主要針對當議員提出越權議程時，政府官員代表可選擇離場，甚至必須離場，亦毋須提供秘書服務。

本屆區議會與政府關係緊張，民主派議員多次提出不符合區議會職能的議案，令政府代表經常「拉隊」離場。消息指，政務司司長張建宗向各政府部門及18區民政事務處發內部文件，當中列出區議會職責，以及出席官員及民政事務專員(DO)應如何應對不同情況，而對上一次更新指引是於12年前。

最新指引包括當區議員展示違反一國兩制或《港區國安法》的標語或歌曲時，官員及DO必須離席。若議員對官員使用冒犯性言詞，官員可以選擇離場。至於區議員提出爭議性或越權議案時，DO及政府代表毋須出席，亦毋須提供秘書服務。此外，早前計劃推行的部門秘書長落區活動，將會在今屆區議會取消。

北區區議員林卓廷直斥有關規定十分荒謬，指政府現時是「搬龍門」，不願討論不合心意的議程，不尊重區議會，同時可見公務員政治中立的情況不復再。