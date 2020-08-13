公務員續在家工作　政府部門服務調整一覽

新冠肺炎第三波疫情持續，政府今日(13日)公布，政府僱員特別上班安排再度延長一周至8月23日，除提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府各部門的服務有相應調整，安排如下：

機構●最新服務安排●時限(如有)

教育局●各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處在此期間繼續提供緊急和必須的公共服務；九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心、中央資源中心及薈萃館、藝術與科技教育中心、教育局學位分配組、資歷架構秘書處、教師註冊小組則暫停對公眾開放●直至另行通告

勞工及福利局●殘疾人士登記證服務可繼續在勞福局網頁下載及遞交申請，亦可郵寄申請表格●不適用

香港郵政●黃大仙區富山郵政局、樂富郵政局、黃大仙郵政局，以及灣仔郵政局將於下星期重開；彩虹邨郵政局、竹園郵政局、牛池灣郵政局、慈雲山郵政局以及流動郵政局則會繼續暫停服務。其餘全線郵政局則會於星期一、三、五回復正常營業時間；派遞(包括特快專遞)服務增至每星期4次，但黃大仙區的上門派遞服務將會繼續暫停；確診個案大廈的派遞服務則維持每星期2次，上門派遞則會繼續暫停●不適用

社會福利署●24小時熱線繼續提供正常服務，其他服務則維持有限度服務●不適用

路政署●繼續提供公共道路的必要及緊急維修服務●不適用

廉政公署●繼續提供必須和緊急公共服務●直至8月23日