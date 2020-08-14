何志平專欄：恐懼大師

兩年前十月底的一天，看守所內同一區層來了一個五十多六十歲的白種人，他說是在南部佛羅里達州邁阿密附近被抓的。聽聞這名叫塞爾（假名）的鄰居很有「來頭」，他發送了十二枚可疑郵件炸彈分別給前總統奧巴馬、希拉妮‧克林頓、拜登、索羅斯、哈里斯參議員、影星羅拔迪尼路及美國有線新聞網(CNN)的總部等，都是送給特朗普的對手和批評者的。

一下子塞爾成為炙手可熱的焦點人物，大家都以為他有着老虎一般的膽子，打不死的硬骨頭，和講不完的故事。大家都視他為好漢，而他的自我感覺非常良好。

塞爾有一死穴，在他跟前不能說半點特朗普的不是！

紐約州是美國民主黨的大本營，看守所內的美國人，要麼就是民主黨的支持者，要麼便是毫無立場，甚麼黨都不是。支持共和黨的，寥寥可數，而塞爾可能就是唯一的一個，更是出位的表表者。

塞爾被控六十五罪項，是和恐怖主義和恐怖活動有關的，正和他所崇拜的總統的政治手段如出一轍：製造恐懼，以達到政治目的！

社會學家，《恐懼文化》一書的作者格拉斯納（Glassner）說從未見過總統像特朗普那樣能把恐懼化為如此有威力的武器！而他的手法公式又是那麼異常的簡潔明瞭，就是：當下處境非常非常的恐怖，而我就是解決危險的治療方法。

自二○一六年總統競選活動開始以來，恐懼一直是特朗普所有演說的基調。他常以「危機時刻」來形容美國，然後就表明他自己就是美國的救星：「我一個人就能解決這些問題。」

他更將這種方法手段帶入了白宮。特朗普的日常推文和言論不斷的列舉了普通市民面臨的一系列艱巨險惡危機，讓每人都知道，這個世界「真是一團糟」：激進的伊斯蘭恐怖分子正在集結力量；基督徒在中東被大規模處決；非法移民潛伏在陰影中；黑幫各派在我們的城市逍遙法外；城裏的犯罪率不斷的攀升。在各種的情況下，特朗普都是語不驚人死不休，言過其實的誇大了威脅。

但事實是，在美國，恐懼在空中，恐懼在洶湧澎湃。「美國人民感到害怕」，美國人在很長一段時間以來一直在恐懼中：民意調查顯示，多數美國人擔心自己成為恐怖主義和暴力的受害者，在過去一年中，這一數字激增至十年多來的最高水平。每周都會有大規模或小規模的恐怖襲擊。大規模槍擊死傷個案持續不斷。抗議活動一再關閉了大城市，多的變成了暴力，現在還有病毒疫情！恒常的混亂和恐懼籠罩着美國人的生活和美國政治。

特朗普巧妙地操縱了國人心裏潛在的恐懼，並故意蓄意的煽動它，對墨西哥人的恐懼，對中國人的恐懼，對非裔美國人的恐懼。而後他再承諾提供堅韌和強力的保護，來消除他們的恐懼。這是一個反饋循環：他激起人們潛在的恐懼，然後提供自己作為唯一的解決方案和救星。

冷靜的人們啊！我們都期望着我們自己的領導人，能夠使我們充滿希望而不是恐懼，為眾生創造幸福，為時代帶來光明！