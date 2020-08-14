病人在隔離設施氣餒迷惘　醫護平復他們情緒

隨着第三波疫情爆發，政府啟用鯉魚門渡假村及亞洲國際博覽館作社區隔離設施，接收病情穩定的患者，紓緩公立醫院隔離病床的壓力。有醫護人員表示，病人在隔離設施時，十分擔心確診家人的情況，有時難免會氣餒、迷惘；醫護人員除了照顧病人的身體，亦要照顧他們的心理需要，與他們同行，戰勝病情。

東區尤德夫人那打素醫院護士楊霸好是鯉魚門社區隔離設施的醫療團隊，她4月便投入籌備工作，如制定感染控制指引、轉院程序等。她憶述，曾有一位病人因得知父親感染新冠肺炎在深切治療部留醫，而十分焦急、落淚，要求到醫院探望父親。醫護人員知道後，馬上聯絡醫院，讓她了解父親的病況並非十分嚴重，以平復病人的情緒。

九龍東醫院聯網護理服務科顧問醫生余忠諍是亞博館社區治療設施的籌備人員，他指團隊在極短時間內把一個看演唱會的地方，變成社區治療設施，最大的挑戰就是理順流程，因為幾乎一切都是從零開始，不少醫護人員甚至一天工作14小時。但在醫療團隊的努力下，亞博館順利啟用及運作，病人都很快適應隔離生活。

曾在亞博館留醫的康復者少玲說，亞博館的安排比預期好，尤其膳食令她非常滿意。她碰巧生日當天出院，醫護人員給她寫了一張生日卡，令她十分感動，對盡心盡力的醫護心懷感激。