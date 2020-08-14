警搗港九兩地下竹館　19男女被捕兼收「禁聚令」告票

東區警區特別職務隊警員，根據線報及經調查後，昨日(13日)下午6時展開代號「箭號」的打擊非法賭博行動，突擊搜查筲箕灣東大街42-52號一單位，搗破一個非法麻雀賭檔。

警員共檢獲4張電動麻雀枱、4副麻雀，以及約700港元賭款。一名64歲男主持涉嫌「經營賭博場所」，1男8女(42至62歲)賭客則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

另外，黃大仙警區特別職務隊在慈雲山一間地下竹館拘捕9男女。昨日(13日)下午5時，警員突擊搜查慈雲山雙鳳街76號一單位，檢獲兩部電動麻雀機、4副麻雀及約2,000元現金。48歲女主持涉嫌「經營賭博場所」，3男5女賭客(39至79歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

兩案共19人被捕，現正被扣留調查。另外他們並違反簡稱「禁聚令」的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），不得超過2人有共同目的而聚集，警方向他們發出定額罰款通知書，每位罰款2000港元。