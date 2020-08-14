東方日報A1：壹傳媒股價異動　被質疑人為操控

壹傳媒股價連日異動，由周一（10日）歷史低位0.075元，炒高至周二（11日）高位見1.96元後，周四（13日）又曾質落0.34元，由周內高位大幅回落82%，收報0.38元，周四單日跌41%，成交額2.68億元。可見這段期間湊熱鬧而高位追入的散戶一殼眼淚！市場人士質疑，近日壹傳媒頻現大手成交，掃高股價的資金來源有可疑，非一般散戶或莊家可以做到，其股價波動背後，會否涉及人為操控，甚至是利益輸送？故敦促監管部門必須嚴肅處理，徹查相關交易。亦有證券界人士估計，當中小部分涉及莊家炒賣行為，投資者買入該股，只會「益了」出貨者，強烈提醒投資者勿沾手。

短短四個交易日，壹傳媒的公司市值由最低1.97億元炒至一度高見51.6億元，波動之大，成交之多，令人咋舌。

香港交易所（00388）的股權披露資料顯示，黎智英持有壹傳媒18.78億股，持股量71.26%。而據中央結算系統（CCASS）持續紀錄（即市場俗稱券商持倉「花紙」）顯示，街貨量中，持股日期為八月十二日的數據（計及股票交收T+2，持股日期為八月十二日的數據實為八月十日壹傳媒股份首日異動收市後的持倉數據）顯示，最大持倉為美資花旗銀行，持倉量為1.24億股或4.73%，對比黎智英被捕前（八月七日，即本周股價異動前的交易日）的持倉量為1.34億股或5.11%，即這家美資背景券商，在壹傳媒股價大幅波動期間，持股量減少了993萬股。

此外，同屬美資背景的券商盈透證券，持股日期為八月十二日壹傳媒股份的持倉量為2,063萬股或0.78%，較本周異動前的持股量4,508萬股或1.71%，大幅減少2,445萬股。

至於積極增持的兩家券商，有富途證券及中國銀行。持股日期為八月十二日，富途證券的壹傳媒股份持倉量為4,171萬股或1.58%，較本周異動前的1,459萬股大幅增加2,712萬股；而中國銀行（香港）於持股日期八月十二日的持股量為約5,160萬股或1.95%，較本周異動前的持倉量約3,620萬股增加了約1,539萬股。

可見，單純從「花紙」可見，在壹傳媒股價大幅波動期間，兩家美資背景券商的持倉量大幅減少接近逾3,400萬股，然以兩家中資背景券商的持倉量則增加了逾4,200萬股。

有市場人士指出，近期活躍於壹傳媒股份買賣的證券行中，不乏以低佣金、網上即可開戶作招徠的券商，除了吸引散戶幫襯之外，亦正合一些不欲披露太多資料的神秘投資者開戶，開設「人頭倉」方便進行市場操控活動。

近日壹傳媒的成交當中，不乏達60萬股的大手掃貨，實非一般散戶所為，且以壹傳媒發行股數26.36億股，大股東持股量18.78億股，理論上街貨量僅7.6億股，而「花紙」顯示持股日期為八月十二日的首十大券商持倉合共已達21%或逾5.5億股，尚餘的自由流通街貨量實在不多，但周一至四壹傳媒的成交量分別達到超過14億、40億、15億及5.9億股，反映換手率高得不尋常，必事有蹺蹊，不排除有心人主動炒出炒入、谷大交投營造炒作氣氛，令股價大幅波動，掩飾背後的利益輸送。

事實上，在周一壹傳媒股價大幅異動之際，旗下《蘋果日報》發出手機「訊息推播」，報道壹傳媒股價表現，又指有股評KOL掃股，恍如推波助瀾，毫不避嫌。

香港證監會近日罕見就個別公司股份價格及成交量情況發聲明，指收到大量詢問及注意到壹傳媒股價及成交額近期大幅急升。就此異常上升，強烈建議投資者謹慎行事，當局一直在監察、並將繼續密切監察交易情況，會要求壹傳媒盡快將所有訊息向市場作出披露。說法與過去證監會在調查期間一般作保密而不作個別評論的處理方法有別，不排除已掌握一定的資料。

有消息人士透露，證監會已聯同港交所向經紀查詢有關本周壹傳媒的股份交易資料，包括客戶身份及交易紀錄等。曾為壹傳媒主要股東的獨立股評人David Webb早前亦發文指，投資者買入壹傳媒股票並非撐公司，而是支持沽出股票的賣家。

東方日報就此事聯絡富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉及公司公關，鄔氏指不清楚相關事宜，僅指是客戶問題，之後匆忙掛線，公關則未有正面回應，只稱有大量交易透過富途的平台成交，證明富途是香港散戶首選投資的交易平台。

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