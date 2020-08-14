你要知：「見字飲水」引發副作用？ 中醫：太多太少都唔得

坊間有句：「沒事多喝水，多喝水沒事」，甚至有網紅發起「見字飲水」挑戰，呼籲網民定時補充身體水分。人人以為多喝水是對身體好，但其實喝太多水不止會令人水腫，嚴重甚至會令手腳顫抖、心悸！到底每人每天飲水多少才叫適量？以茶代水又可行嗎？

醫學界建議成年人以體重計算飲水量，身體每公斤重量乘30毫升的水，即約60公斤重成人，每日要飲約2公升水。不過註冊中醫師羅光輝補充，飲水分量需按個人需求決定，不要盲目跟隨「飲水時間表」。「一個白領飲水量同戶外工作人士截然不同，最重要係覺得口乾就飲，而非機械化咁飲」。要了解身體是否需要補充水分，亦可觀察尿液的顏色。如尿液為淡白色，代表身體水分充足，若顏色偏黃，則意味需要補充水分。

唔少貪靚女士怕水腫不願飲水，其實水分佔人體重量7成，在血液內更佔達9成，是不可缺少的部分。所有身體分泌出來的液體，包括淚液、胃液、唾液、汗液或尿液等，均是由水分而來。若攝取量不足，會影響身體內正常的代謝功能。如果嫌白開水淡而無味，理論上可以其他飲品或食物代替部分飲水量。而較健康的方法，可以用炒米水或新鮮蔬果汁，代替部分水液攝取。

至於多喝水是否有益冇害？其實大錯特錯，飲水過多特別容易引起眼簾、臉部、四肢位置水腫。若在晚間飲水太多，小便次數會增加，更會影響睡眠質素。有人認為飲水有助消化，但原來攝取過量，不止無助消化，更會引起胃脹、胃氣、作嘔及消化不良。嚴重者可能導致精神疲勞，手腳顫抖甚至心悸等副作用。

原來喝水與體質亦大有關係，「陰虛」人士特別會覺得缺水。其特徵為體形較瘦、舌頭偏紅、經常捱夜及脾氣暴躁。這類人口舌易生瘡、小便偏黃，容易覺得自己熱氣，飲水後通常沒有解渴感覺。若是這類人士千萬不要繼續「灌水」，應先改善不良的飲食及生活習慣，再求醫調理身體。