探射燈：宿位輪達3年　去年逾7000長者等到死

本港人口急速老化，安老宿位緊絀。輪候資助安老宿位的長者由2015至2016年度的3.3萬多人，遞增至2019至2020年度的4.1萬多人，升幅達22%。津助或合約安老院舍的護理安老宿位最新平均輪候時間為41個月，創5年新高。去年有逾7000名長者在輪候資助護理安老院及護養院宿位期間逝世。

即使等到宿位，安老服務亦不見得理想。法例訂明安老院及殘疾人士院舍內每名住客的最低人均樓面面積為6.5平方米。社署的「檢視院舍法例及實務守則工作小組」去年完成檢討，建議提高院舍人均面積至9.5平方米，但設有8年的過渡期。

「9.5（平方）米係極唔理想，唔係人住嘅地方。」安老服務倡導聯盟成員鄭清發指出，社署建議標準人均面積，其實包含院舍的公共空間如護士室、康樂室等。即使達標，院友的寢室依然非常擠迫，難以進行優質的護理工作，亦難以採取隔離防疫措施。聯盟提倡「8加8」方案，即寢室和公共空間分開計算，各達8平方米，並要求新落成院舍採用新標準，縮短過渡期。

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