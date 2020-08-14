探射燈：自負盈虧額比例高　弱勢社群難受惠

非政府機構在私人土地作福利用途特別計劃下的項目，除了提供津助福利服務名額外，亦可提供自負盈虧服務名額。政府稱會以合約安老院舍作參考，建議津助服務與自負盈虧服務的比例為6比4，惟承認部分情況特殊，相關比例會有所增加。

立法會文件顯示，25個已完成或進入研究階段的項目中，其中2個項目自負盈虧名額超過60%。基督教靈實協會轄下1間位於將軍澳的頤養院，將於今年底完成擴建工程，新增的103個安老宿位，全部均屬自負盈虧名額，被指違反政府「公共資助服務為本，自負盈虧服務為副」的原則。

「呢啲只係錦上添花，唔係雪中送炭。」議員郭家麒指，部分自負盈虧的安老宿費高昂，動輒每月數萬元，弱勢社群無能力入住。他批評政府冷酷無情，政策並非幫助最有需要的長者入住。他建議政府在程序上優待提供更多津助名額的非政府機構，例如加快處理、審批和撥款等，鼓勵他們提供更多津助名額。

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