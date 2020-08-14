探射燈：私地申請安老院　初審蹉跎6年

安老服務供不應求，但供非政府機構發展社福設施的「私人土地作福利用途特別計劃」推出近7年，只有約10%項目完工並投入服務。團體指申請程序官僚冗長，需交多個部門審批，書信來往費時，認為細節過分嚴苛，有團體初步申請後逾6年才可開展技術可行性研究。有議員炮轟計劃支援不足、門檻高，促成立專責團隊跟進。

私人土地作福利用途特別計劃2013年推出，政府撥款100億港元予獎券基金，資助非政府機構透過重建、擴建或新發展項目，增加福利服務名額。該計劃第1期接獲63個申請項目，13個因用地限制等被剔除；剩下50個落實的項目中，至今年3月，只有5個投入服務，1個預計今年底完工。6個項目合共新增260個安老服務名額，只佔預期增加名額不足3%；另外新增1000多個康復服務名額亦只佔預期近13%。

基督教福音信義會互愛堂創會會牧李文旭及教友，2003年萌生興建教堂暨安老院舍的構思，經歷多年的申請和周旋，該機構終獲政府以私人協約方式，批出元朗一幅的「政府、機構或社區」用地，興建安老院舍暨教堂和職員宿舍，並於2013年參加該計劃。

申請第一步，機構需與社署和其他相關部門初議工程項目範疇（pre-TFS）。教會自資聘請認可人士繪製建築圖則，並按要求就每個細節向各部門解釋，前後修改約10次，歷時1年多。獲批才可展開技術可行性研究（TFS），機構需招標聘請公司重新繪畫圖則，再經各部門審核，來回至少10個修訂稿，花去約3年，才有望開展工程前詳細設計或研究。截至今年3月，44個未完成的項目中，有41個仍處於pre-TFS和TFS的階段。

李指，pre-TFS只屬項目初步研究，最終的設計很有可能面目全非，所花時間白白浪費。「TFS嚴謹係應該，但pre-TFS使唔使問得咁深入？」伸手助人協會行政總裁黃炳財亦有同樣質疑。該會2013年底參加上述計劃，打算於馬鞍山樟木頭老人度假中心1幅空置用地，興建1幢3層高的護理安老院。黃指建築署於pre-TFS就每個細節查問，過分嚴苛，申請至今6年多，項目才剛開展TFS。

議員郭家麒直斥，該計劃涉及繁複的行政程序和建築技術層面協作，政府的支援又極度匱乏，令部分機構甚至「入唔到場」。

社署回覆指，在審核機構的撥款申請、招標文件和技術報告時，須徵詢政府部門的意見，確保工程符合法例和規定。

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