網民熱話：大埔街坊拾獲身份證　手繪「爆炸頭」成功尋物主

在現今科技，不少人會透過社交平台尋找失物，亦間接造就一些窩心故事。近日有網民於大埔拾獲一張身份證，為尋回物主又要保障對方個人資料，竟採取非常惹笑的方法展示身份證，就是手繪「Q版」身份證。最後不止網民被繪圖逗樂，更成功尋回物主。

網民Jason Yiu日前在大埔拾到一張身份證，為求尋回物主，於是在Facebook群組「Tai Po 大埔」發貼，貼文稱，「張先生：有熱心嘅大埔人執咗你張身份證，你快啲嚟昌運苑記拎返」，並附上拾到的身份證「相片」。

但網民為了保障物主的個人資料，並沒有將身份證資料公開，反而畫了一張非常細緻的手繪「Q版」的身份證，圖中有齊姓名、生日、簽發日期、晶片，似模似樣。圖中還將身份證上的大頭相卡通化，畫了一個「爆炸頭」的人樣。最後成功尋得物主取回身份證。

不少人見到貼文，紛紛大讚誠意十足，「不得不讚賞閣下嘅好心地、創意、心思以及對別人的尊重。」有人盛讚手繪人樣十分惹笑，幾乎與卡通人物撞樣，「佢個頭髮，係咪小丸子阿媽嚟？」「好似花帶桔」。網民亦非常好奇物主本人是否和手繪版一樣擁有「爆炸頭」。

網民有話說：

Lily Wong：真心想問係咪真係攣髮

Lee Cc： 好可愛，又有愛

Helen Yuen：呢個擺明係女人嚟，你呃我唔到嘅

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