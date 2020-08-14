中年漢內出血倒斃公園　揭遭兩黑漢因財毆打　警列謀殺案

油麻地咸美頓街休憩花園，上周六(8日)早上約11時，有巡警巡經上址時，發現一名44歲男子坐在公園的櫈上毫無反應，於是召救護車到場。惟其後證實男子已死亡。由於死者身上無明顯傷痕，案件原列「屍體發現」。

然而，法醫在前日(12日)為死者解剖時，發現他身上3條肋骨有裂傷、脾臟爆裂及有內出血，警方認為其傷勢不尋常，惟將案件交由西九龍總區重案組跟進，並翻查附近一帶大量閉路電視影片調查，成功鎖定兩名涉案本地男子。

警方在昨晨(13日)展開拘捕行動，在尖沙咀拘捕兩名分別姓高(24歲)及姓張(26歲)男子涉嫌「謀殺」。警方經調查後，相信兩人於上周五(7日)晚上，與死者在砵蘭街198號大廈一單位內，因金錢問題發生糾紛，期間兩人對死者拳打腳踢。

據了解，死者一度攀窗跳落後巷逃走，惟8小時後被發現倒斃咸美頓街休憩花園內。警方指，兩名被捕男子有黑社會背景，與死者互相相識，正進一步調查死者確實死因，及他逃走至被發現死亡之間的8小時內，是否有其他事件發生導致事主死亡。

警方今晨(14日)約9時，押送其中一名被捕男子返回現場，進行案件重組。警方提早封鎖案發大廈一帶，未幾，一輛警方七人車到達現場，一名黑布蒙頭男子鎖上手銬，在警員押送下進入大廈，約半小時後完成案件重組離開。據了解，兩人正被落案起訴一項「謀殺」罪，案件將於明日(15日)在九龍城裁判法院提堂。