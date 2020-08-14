巴西毒雞翼恐流入香港　何栢良促定期公布抽驗數據及來源地

深圳早前於巴西進口的急凍雞翼樣本驗出新冠病毒，香港亦有進口來自巴西的凍肉食品，引發食物安全疑慮。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(14日)在電台節目表示，巴西和歐洲等地的肉食處理廠，都出現大型群組爆發，病毒可能污染肉類表面。他建議食安中心定期於網上公布抽驗的進口食品和相關來源地等，並形容在「科學防疫」下，愈多數據，市民就愈放心。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷則表示，研究顯示新冠病毒可在攝氏4度以下存活兩周，故可黏附在急凍食品上由外地進口到港，他建議市民購買冷凍食品後要清潔雙手，以及將食物煮熟，不必過分擔心。他亦建議當局加強追查食品的原產地，並設恒常機制，抽查冷凍食品，以保障公眾健康。

另外，何栢良指出，本地連日有多名曾居於宿舍的印傭中招，亦有多宗輸入個案的患者來自菲律賓、印尼等地，對此感擔心。他指情況反映有關人士來港前提供的病毒檢測證明或存在「假陰性」問題。他強調，旅客登機來港前須出示陰性病毒檢測證明的做法或不夠嚴格，當局有必要重新檢視是否需要收緊措施，否則本地疫情不會完。