增23間食肆上疫榜 科學園Food Lab曾有患者到訪

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(13日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多23間食肆上疫榜，除了多區的大快活、大家樂、麥當勞等榜上有名外，荃灣的深井陳記燒鵝海鮮酒家及沙田科學園Food Lab亦曾有確診者到訪。

另外，編號3778的32歲男患者，曾於兩日內到訪屯門時代廣場、觀塘廣場、南昌薈及青衣翠怡商場的大快活，以及屯門時代廣場的大家樂。

「新增確診者到訪餐廳名單」

港島

●鴨脷洲利東商場 名苑酒樓

九龍

●觀塘廣場 大快活

●觀塘美興樓 觀塘雀會

●深水埗永聯大廈 麥當勞

●深水埗元州街416號 麥當勞

●長沙灣昌發工廠大廈 新匯江美食中心

●長沙灣天悅廣場 嘉豪酒家

●油麻地平安大樓 銀杏館-越老

●南昌薈 大快活

●九龍城廣場 大家樂

●尖沙咀圓方 千両

●紅磡明安街17號 生發魚蛋粉

●佐敦彩鴻酒店 Marco's Oyster Bar & Grill

新界

●屯門時代廣場 大快活

●屯門時代廣場 大家樂

●青衣翠怡商場 大快活

●荃灣青山公路深井村63號 深井陳記燒鵝海鮮酒家

●荃灣荃新天地 大家樂

●葵涌廣場 富華冰室

●沙田香港科學園 Food Lab

●粉嶺名都商場 海皇粥店

●上水彩園廣場 大家樂

●東涌逸東商場 大家樂