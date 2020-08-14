增23間食肆上疫榜　科學園Food Lab曾有患者到訪

2020年08月14日 11:17
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    沙田科學園Food Lab榜上有名。(Food Lab FB圖片)
    新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(13日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多23間食肆上疫榜，除了多區的大快活、大家樂、麥當勞等榜上有名外，荃灣的深井陳記燒鵝海鮮酒家及沙田科學園Food Lab亦曾有確診者到訪。
    另外，編號3778的32歲男患者，曾於兩日內到訪屯門時代廣場、觀塘廣場、南昌薈及青衣翠怡商場的大快活，以及屯門時代廣場的大家樂。
    「新增確診者到訪餐廳名單」
    港島
    ●鴨脷洲利東商場　名苑酒樓
    九龍
    ●觀塘廣場　大快活
    ●觀塘美興樓　觀塘雀會
    ●深水埗永聯大廈　麥當勞
    ●深水埗元州街416號　麥當勞
    ●長沙灣昌發工廠大廈　新匯江美食中心
    ●長沙灣天悅廣場　嘉豪酒家
    ●油麻地平安大樓　銀杏館-越老
    ●南昌薈　大快活
    ●九龍城廣場　大家樂
    ●尖沙咀圓方　千両
    ●紅磡明安街17號　生發魚蛋粉
    ●佐敦彩鴻酒店　Marco's Oyster Bar & Grill
    新界
    ●屯門時代廣場　大快活
    ●屯門時代廣場　大家樂
    ●青衣翠怡商場　大快活
    ●荃灣青山公路深井村63號　深井陳記燒鵝海鮮酒家
    ●荃灣荃新天地　大家樂
    ●葵涌廣場　富華冰室
    ●沙田香港科學園　Food Lab
    ●粉嶺名都商場　海皇粥店
    ●上水彩園廣場　大家樂
    ●東涌逸東商場　大家樂
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease