增23間食肆上疫榜 科學園Food Lab曾有患者到訪
2020年08月14日 11:17
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沙田科學園Food Lab榜上有名。(Food Lab FB圖片)
新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(13日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多23間食肆上疫榜，除了多區的大快活、大家樂、麥當勞等榜上有名外，荃灣的深井陳記燒鵝海鮮酒家及沙田科學園Food Lab亦曾有確診者到訪。
另外，編號3778的32歲男患者，曾於兩日內到訪屯門時代廣場、觀塘廣場、南昌薈及青衣翠怡商場的大快活，以及屯門時代廣場的大家樂。
「新增確診者到訪餐廳名單」
港島
●鴨脷洲利東商場 名苑酒樓
九龍
●觀塘廣場 大快活
●觀塘美興樓 觀塘雀會
●深水埗永聯大廈 麥當勞
●深水埗元州街416號 麥當勞
●長沙灣昌發工廠大廈 新匯江美食中心
●長沙灣天悅廣場 嘉豪酒家
●油麻地平安大樓 銀杏館-越老
●南昌薈 大快活
●九龍城廣場 大家樂
●尖沙咀圓方 千両
●紅磡明安街17號 生發魚蛋粉
●佐敦彩鴻酒店 Marco's Oyster Bar & Grill
新界
●屯門時代廣場 大快活
●屯門時代廣場 大家樂
●青衣翠怡商場 大快活
●荃灣青山公路深井村63號 深井陳記燒鵝海鮮酒家
●荃灣荃新天地 大家樂
●葵涌廣場 富華冰室
●沙田香港科學園 Food Lab
●粉嶺名都商場 海皇粥店
●上水彩園廣場 大家樂
●東涌逸東商場 大家樂
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease