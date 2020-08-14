荔枝莊碼頭改善工程擬明年展開　料2023年竣工

建於60年代、位於大埔區的荔枝莊碼頭因為嚴重老化，政府早前將之納入首階段的「改善碼頭計劃」內，政府今日(14日)刊憲，擬於荔枝莊北面約1.33公頃的前濱及海床範圍內，進行荔枝莊碼頭改善工程，以提升碼頭使用者上落船隻時的安全，並在施工期間提供一個臨時碼頭供公眾使用。擬議工程暫定2021年年底展開，2023年年底完成。

受工程影響的前濱及海床範圍，已載於今日在憲報刊登的政府公告。上述政府公告連同有關圖則已張貼在工程地點附近，市民亦可到地政總署測繪處、大埔民政事務處大埔民政諮詢中心及地政總署網頁政府公告欄查閱。擁有該前濱及海床或其上的權益、權利或地役權的人士，可於今年10月14日或之前，向地政總署署長交付書面反對通知。

荔枝莊碼頭位於吐露港入口附近，是一個大型的曲尺開放式碼頭。土木工程拓展署去年向大埔區議會提交的文件指出，碼頭的混凝土結構已經嚴重老化，現時主要依靠後期加建的鋼架支撐。除此之外，碼頭水深不足，船隻於低潮時難以靠泊，需進行改善工程，使乘客上落船隻更方便及安全。