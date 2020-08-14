疑遭警行私刑老翁　認打人被重判上訴得直

62歲已退休男子鍾志華，去年6月醉酒鬧事後被送往北區醫院，期間疑遭3名警員用私刑虐待，最終3警遭起訴，而鍾亦被控普通襲擊及襲警兩罪。今年5月中他在粉嶺裁判法院認罪後被判入獄6個月。今天（14日）他向高院原訟庭就判刑上訴，法官指原審裁判官不應以控罪的最高刑罰作量刑起點，最終決定減刑，並考慮到鍾被定罪後，被囚約3星期後才獲准保釋，決定將他當庭釋放。

主審法官彭寶琴會在下周頒布判決理據，但她在庭上表示，罪行的最高刑罰，只應留給案情最嚴重的案件，而本案很難說是同類案件中最嚴重的類別。如本案以最高刑罰作量刑起點，之後若有更嚴重的情況，就不知如何處理。

而今天上訴人鍾志華的大律師陳詞時亦批評，原審裁判官未充分考慮刑期整體性的原則，錯誤決定2項控罪的刑期全部分期執行。此外上訴人並非酗酒人士，他不是有預謀犯案，亦不是故意喝酒壯膽以襲擊他人。

鍾志華今年5月在粉嶺法院認罪，當時裁判官指以事主被襲的次數和部位，案情在同類案件中屬嚴重一類，故判他即時入獄6個月。

事發於去年6月25日，鍾志華醉酒與人爭執，他向對方吐口水後，再踢腹打眼。一名警長接報到場亦被他打面，造成1厘米的裂傷。

至於3名涉嫌在醫院內襲擊鍾的警員為歐國偉(25歲)、鄧文謙(24歲)和林易昇(30歲)，他們被控公職人員行為失當及襲擊致造成身體傷害兩罪，案件將在區院審理。