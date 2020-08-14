團體收集居民資料做免費檢測　民政署否認有委託

民政事務總署在多區進行社區檢測計劃，但不包括葵青區葵盛東邨及葵盛西邨。

政府近日因應新冠肺炎推出社區檢測計劃，為多個地區的居民做病毒採樣，惟近日疑有團體發出WhatsApp訊息，聲稱可為葵盛東及葵盛西邨居民會員進行「核酸檢測」登記，不過，民政事務總署回覆東網查詢表示，該署並沒有就上述的檢測計劃與相關團體有任何合作關係。

香港廣西來賓市同鄉聯誼會早前發出WhatsApp訊息，呼籲葵盛東及葵盛西邨欲參與檢測的居民會員致電熱線，並在8月15日或之前交出姓名、電話及住址等個人資料以登記報名，東網記者早前以市民身份向職員查詢時，有人聲稱檢測免費。

職員聲稱是上周六晚接獲民政事務總署的通知協助為居民登記做檢測，登記前要先做會員，提交證明。該同鄉會表示，自己隸屬香港義工聯盟，被問到葵青民政事務署否認與對方有合作，同鄉會聲稱，民政總署未及向地區專員聯繫，強調自己是與政府合作，整個檢測計劃是免費。

記者及後向義工聯盟查詢，對方亦聲稱是接獲民政事務總署口頭通知協助為居民登記，已在多區開展服務。

不過，葵青區議員梁靜珊向東網表示，她向葵青民政處查詢了解，卻獲否認有與該團體合作。她擔憂登記做免費測試的居民的個人資料未必受到足夠保護。

民政事務總署回覆東網表示，於8月6日公布擴大社區檢測計劃的服務範圍，只涉及黃大仙區、觀塘區、屯門區及油尖旺區共46座樓宇，並不包括葵青區葵盛東邨及葵盛西邨。

該署就上述的檢測計劃與香港東華三院、仁愛堂及旺角街坊會陳慶社區服務中心合作，並沒有就上述的檢測計劃與義工聯盟或香港廣西來賓市同鄉聯誼會有任何合作關係。參加檢測計劃的居民毋須事先登記，亦沒有透過其他機構分發採樣套裝。