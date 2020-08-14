老鼠街市開餐病菌粘豬肉　醫生：處理生豬肉不慎或染病

繼觀塘秀茂坪街市連日上演「老鼠開餐派對」、群鼠歎豬殼後，黃大仙大成街街市亦被揭有多隻老鼠「飯聚」，圍攏在肉檔外的多隻豬殼進食，市民恐被逼吃「二手豬肉」！有醫生表示，老鼠本身帶有多種病菌，包括沙門氏菌、鈎端螺旋體、大鼠戊型肝炎病毒、鼠疫等，雖然相關病菌可被高溫消滅，但如處理生豬肉時不慎，亦可能有染病風險。

有多種疾病均由老鼠直接或間接傳播。家庭醫生鄭志文表示，老鼠本身帶有大腸桿菌、沙門氏菌、鈎端螺旋體、大鼠戊型肝炎病毒、鼠疫等細菌及病毒，老鼠在進食生豬肉時，有可能將細菌及病毒留在豬肉表面，處理生豬肉的人士如觸碰豬肉後再接觸眼耳口鼻，有可能會令上述病菌進入身體，導致染病。他指，雖然大部分病菌可被高溫消滅，但建議市民如購買豬肉後發現肉上有可疑的動物咬痕，應將整塊豬肉丟棄，切勿進食。

另一名家庭醫生林永和直言，檔販直接將豬肉放置在地上，任由老鼠啃食，衞生情況不可接受，由於老鼠身上攜帶多種細菌，如病菌留在豬肉上，屠宰員處理豬肉時，可能會令砧板及刀等器具粘上細菌及病毒，導致更多豬肉被污染。他亦提及，如處理豬肉的人本身有傷口，細菌可能會經傷口進入血道，導致細菌感染、腸胃不適等情況。