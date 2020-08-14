保良局援助抗疫　派食物設基金助基層

本港新冠肺炎疫情反覆，對各行各業造成嚴重打擊，近百萬貧窮線下的弱勢基層更首當其衝，有慈善機構連繫各界善長和企業，推出一系列抗疫支援措施，包括為基層提供緊急生活援助、成立基金支援家庭經濟困難的學生和為有需要人士提供中醫義診等等。為配合抗疫政策及遵守社交距離，機構更善用科技，為院舍家屬安排視像探訪和拍攝運動教學及心理健康短片，讓市民、長者和殘疾人士在家之餘，仍然保持身心健康。

「疫情仍然好反覆，所以唔可以鬆懈。」保良局主席何超鳳指，局方啟動「關愛無限·共跨疫境」扶弱計劃，向基層家庭、長者及兒童派發食物包及營養包，補足基本營養需要；亦透過轄下社區飯堂，增加派發熱餐給有需要人士。何指，疫情再趨嚴峻，令基層生活百上加斤，局方將再擴展扶弱計劃，預期加強服務後可令受惠人次由6萬增至10萬。

何指，局方亦獲不少企業捐贈物資及提供義工服務，企業「愛的家」每月捐贈12萬個口罩，供保良局轄下各服務單位的同事及服務受眾使用。另外，由保良局扶弱基金及屬下其他基金撥款支持，連同香港賽馬會慈善信託基金、中國銀行(香港)有限公司及東亞銀行等捐助，局方向18,000多戶基層家庭及長者送贈抗疫健康包及10萬個口罩。整個防疫及扶阻計劃承蒙各界企業、團體及善長捐款及捐物資支持，暫籌得相等於超過1000萬善款。何超鳳同時呼籲各界伸出援手，慷慨捐款支持，結合眾人的力量，即能集腋成裘，齊心合力扶持疫情下最迫切需要的基層社群，解決燃眉之急，渡過「疫」境。

支援學生方面，由本月中起，主席何超鳳為紀念先父何鴻燊博士大紫荊勳賢，以各界捐獻的帛金及其大額捐款成立｢保良局何鴻燊博士紀念基金-學生支援計劃｣，透過屬校、保良局屬下單位及綜合家庭服務中心，為面對家庭經濟困難的學童提供學習支援，包括購買資訊科技裝置以應對因疫情而增加的線上學習需要，以及其他支援需求。另外，局方將會再推出中醫義診服務，全線4架流動中醫診所及設有中醫服務的綜合健康中心，超過20個服務點將為綜援人士、領取學生資助及65歲以上長者提供義診。

疫情肆虐之下，局方前線專業團隊善用科技繼續提供服務，如為院舍家屬安排視像探訪，令他們可以盡量減少外出之餘亦能關懷至親；醫護團隊拍攝運動及心理健康短片，教長者及殘疾人士在家做運動，讓他們保持身心健康；各屬校團隊亦不斷優化線上教學，讓學生在家學習吸取知識。另外，服務團隊又持續為需要家居照顧的受眾提供上門服務，其中特殊幼兒團隊製作在家使用的教材套及訓練包，並派員親自送到幼兒家中，讓有特殊學習需要的幼兒不會因為疫情緣故暫停訓練。