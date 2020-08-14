初戀男遭風筒烘陰莖虐待案9月裁決　控方指事主是關係中的囚徒

在大學以一級榮譽畢業的30歲男子，前年跟年長7年的女保險展開初戀並共賦同居，惟不久女方疑因對性生活不滿及買樓等事宜，涉嫌屢次向男方施襲，除用鉸剪插其胸口外，更以風筒烘其陰莖致起水泡脫皮。男事主因被姑姐發現滿身傷痕報案，女經紀因被控一項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖而傷人罪，控辯雙方今（14日）於區院完成結案陳詞，法庭押押後至9月25日裁決。

控方陳詞指男事主X的證供清晰、具說服力及一致，並重申X認識被告時，雖已經30歲，但仍然是處男，被告麥凱晴是他的初戀，是這段關係中主宰的一方。

控方更形容X是這段毒性關係中的囚徒，強調X並沒有經驗處理這種關係，他選擇忍耐令情況更差，並指即使是一個聰明人遇上案中情況，亦未必能清楚知道應如何處理。

控方亦批評被告自辯的證供前後矛盾及不合情理。雖然辯方去年曾呈交一份X的精神報告，指X有壓力問題，其傷勢有可能是他自殘所致等，控方則認為撰寫該份報告的醫生根本未見過X，故報告中的意見不見得會正確。相反控方安排X去見醫生，醫生認為他沒有自殘傾向。

辯方則陳詞指，X擁有一級榮譽學位、頭腦聰慧，怎會無法駕馭這種情況，又不懂保護自己。辯方又質疑X聲稱遭被告弄傷下體，不久卻與她一起到日本餐廳食飯等，其反應這並不合理。

辯方又指，X指稱的一些傷勢，例如遭被告咬傷，並沒有醫療證據支持，直指X並非可靠的證人，他的傷勢其實是他自己造成。

被告麥凱晴（38歲），控罪指她於2018年5月至8月，在跑馬地一大廈多次襲擊及傷害男子X。