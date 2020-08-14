中大學生會向新生發信　重提去年反修例衝突

大學聯招（JUPAS）昨日（13日）放榜，不少學生選擇入讀香港中文大學，包括16名考獲6科5**俗稱「榜眼」的考生。中大學生會向新生發信，重提去年發生的反修例示威活動，包括去年11月發生的中大警民衝突、去年9月的大型罷課等，寄語新生面對學術、言論、新聞等自由失守時不能放棄，冀同學可保持赤子之心，善用在中大所學的裝備自己，回饋社會。

信件以「中大學生會致2020年度新生之家書」為題，由中大學生會幹事會臨時行政委員會昨在社交平台發出，並配上去年反修例示威的相片。文中提到，中大經歷去年的反修例示威，形容校園風景秀麗依舊，是因去年11月有一眾中大人及港人以肉身抵擋子彈水炮，誓死保衞校園；校園仍可保學術自由，是有無數先賢及教授在體制內外寸土不讓，不因強權打壓而自我噤聲。

文中指，中大的「暴大人」名稱是由數以百計被捕或受傷的中大義士，以血汗及青春換來，而校園內的一草一木，都曾有前人拚死守護，希望新生好好珍惜，又形容新生是被時代選中的中大人，有傳承中大精神、守護山城的重任。

內容尾段提到，面對今天禮崩樂壞的香港，包括學術、言論、新聞及政治自由逐一失守，歷史告誡萬萬不能放棄，強調變革正在一點一滴的發生，而前路漫漫及險惡，但沒有一位中大人會是孤身一人，明言中大會是新生的避風港。