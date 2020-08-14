醫生代表倡政府列新冠肺炎作職業病　保障醫護勞工權益

本港疫情持續反覆，醫療系統壓力激增。有醫生代表日前發出聯合聲明，指政府應倣效馬來西亞，把新冠肺炎列作職業病，以保障醫護人員，甚至是餐飲業人士，護老院員工的權益。

自疫情至今，本港共有至少16名在公私營醫院工作的醫護人員中招。香港公共醫療醫生協會、香港醫學會、前線醫生聯盟與議員陳沛然發出聯合聲明，表示根據醫學期刊《刺針》在7月31日發表的研究顯示，醫院醫護人員感染的風險，比一般人高24倍，護老院醫護人員風險高16倍。醫生代表指，為了保障醫護人員的權益，建議政府把新冠肺炎列作職業病。同時把涵蓋範圍擴展至要經常與人接觸的職業，如餐飲業人士，護老院員工，保安員等。

現時，新加坡有為因工作而感染的醫護及其他前線人員提供支援，馬來西亞更將其納為職業病。其實，國際工會聯合會早在4月時表示，各國政府應將新冠肺炎列作職業病，保障照顧者的勞工權益，並讓他們獲得治療和賠償。根據國家衞生健康委員會的資料，截至2月時，有3387位確診者是醫護人員，佔整體的4.4％。