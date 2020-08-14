大成街街市豬肉攤地成老鼠快餐　街坊嘲食環署為「食壞署」

繼觀塘秀茂坪街市出現群鼠啃食豬肉後，黃大仙大成街街市亦被發現有嚴重鼠患問題。東網記者今午(14日)到大成街街市巡視，見街市人流頗多，但鮮肉檔卻乏人問津，有豬肉檔販指生意變差，惟鼠患問題一直存在，自己角色非常被動。有街坊嘲諷食環署為「食壞署」，只顧捉小販，滅鼠卻不上心，明言會減少去街市買肉，寧至超市及凍肉店選購。

市民張先生嘲弄食環署為「食壞署」，批評他們努力捉小販，但滅鼠就不上心。他認為應該關閉街市大消毒，並讓食環人員長駐，監管衞生問題。

大成街街市一鮮肉檔主林先生指，自己較遲開店，未見過有老鼠，但自己一向會把豬肉直接放枱面，絕不會直接放地上。他又透露，曾見過有送貨員將豬殼放地上，但有用墊子。另有不願出鏡的豬肉檔販表示，食環人員每周會來放置鼠餌、老鼠板兩至三次，但鼠患問題依舊，自己角色被動，認為政府有責任滅鼠。

街坊盧太表示，大成街街市衞生一向極差，她亦見過老鼠數次，菜檔、魚檔、肉檔都有，但檔販大多不理會。她直言現頗為擔心，會避免買新鮮豬肉，轉去超市或網購買急凍肉，認為比較衞生。她續指，食環署有責任根治鼠患問題，之前曾為街市大清洗，但鼠患問題續存，證明政府辦事不力。

搬入黃大仙兩年的鄧女士亦指，該街市鼠患問題一向嚴重，她從來都不會到大成街街市，會選擇去新蒲崗的店舖買餸，或者網購。就近日有巴西急凍雞翼驗出有新冠肺炎病毒，她指自己很少食雞翼，但超市的食品有獨立包裝，應該較安全，不怕交叉感染。