港府擬建立「病毒通知」系統　提醒緊密接觸者接受檢測

新冠肺炎疫情肆虐，本地出現多宗源頭不明的確診個案，有消息指港府早前向多間供應商及大學發出不公開招標郵件，以聘請承辦商開發一套系統及應用程式，市民可透過掃描二維碼記錄曾到訪的地點，當局亦可藉此通知曾與確診者出現同一地點的用家。政府資訊科技總監辦公室證實，早前曾徵求開發商建立感染風險通知系統及應用程式，作小規模測試，是否及如何推行將視乎結果再作考慮。

消息指有關招標要求承辦商開發「曝光通知」系統及應用程式，屆時市民可自行下載應用程式，並在裝有「場所二維碼」的地方進行掃描。一旦有用家確診，政府便可通知曾與確診者到訪同一地點的市民，呼籲他們進行檢測。

不過，由於應用程式會紀錄用家位置，外界質疑或帶來私隱問題。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，如單單紀錄曾掃描的地方如餐廳等，相信不會帶來私隱問題，但就強調須視乎實際運作。他解釋，市民雖可關掉手機的定位功能，但部分程式仍可繼續取得用家位置，故要待政府推出系統後，才能定斷會否牽涉私隱問題。

對於有業界人士提出當局可採用蘋果公司(Apple)和美國科技公司Google設計的系統，透過藍牙模式進行提醒，便可保障市民私隱。方指出，該系統要求的裝備較新，未能支援戈iPhone6或之前的手機，而Android手機則由於作業系統複雜，「安裝完都未必用到」，料會減低使用者人數，降低系統成效。

政府資訊科技總監辦公室回覆東網查詢時表示，為進行概念認證，早前曾發出招標文件，徵求開發商協助建立一套感染風險通知系統及應用程式，作小規模測試，以便檢視其可行性及效益。由於只屬概念認證階段，是否及如何推行將視乎結果再作考慮。