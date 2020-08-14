國泰航空7月客運量按年大跌近99%　貨運量亦按年跌近4成

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空公布，國泰航空與國泰港龍在7月份合共載客42,984人次，按年大跌98.7%，收入乘客千米數按年減少98.1%。乘客運載率下跌62.6個百分點至23.4%，以可用座位千米數計算的運力則下跌92.9%。在今年首7個月，載運乘客人次按年跌79.4%，運力下跌69.9%，而收入乘客千米數則下跌76.6%。

航空公司在7月運載的貨物及郵件合共102,129公噸，按年跌39.8%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少33.3%。運載率上升12.7個百分點至75.8%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌44.5%。在今年首7個月，載運貨物量按年跌33.1%，運力下跌33%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌25.9%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，新一波新冠肺炎疫情於7月下旬在多國再次爆發，導致客運需求再度下滑。因此，7月份客運量升幅較運力遜色，運載率更跌至23.4%。林稱，因應新一輪疫情再度於香港及其他地區出現，集團已將8月份的整體客運運力調整為正常運力的約8%，惟有關計劃會因政府防疫措施將進一步收緊或放寬而調整。預期於9月份運作相約水平的客運航班班次。

林續稱，疫情以外，集團亦要面對全球經濟衰退和地緣政治緊張局勢對旅遊業和貨運需求產生的負面影響。顯然，市場需求於可見未來將不會恢復正常。

另外，集團指資本重組計劃已於數日前完成，為集團提供穩固的平台，全面檢視集團各方面的業務營運。集團將在今年第4季就公司未來的營運規模及模式向董事局提出建議，務求在行業新常態下保持競爭力。