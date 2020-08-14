院舍老翁遭紗布塞肛　社署成立小組加強規管安老院

牛頭角劍橋護老院4年前一名六旬翁，不適送院後被發現肛門塞有紗布等異物，其後不治，死因庭早前裁定他死於自然，並裁定他肛門被強塞紗布是護老院所為，直斥護老院和社會福利署均有責任。死因裁判官向社署提出10項建議，要求半年內匯報實施情況。香港安老服務協會執委李輝在電台節目中指，社署就此事成立部門和工作小組，其工作報告已提交勞工及福利局，相信相關安老院條例修訂，將在未來立法會內通過。

李輝形容牛頭角劍橋護老院的事件對安老業界而言是大地震，隨後出現深刻變化。她提到，社署已成立「牌照及規管科」及一個工作小組，他們所推出的措施亦較死因庭早前提出的10項建議為多，包括保健員的註冊制度及人手的規定等。而相關工作報告亦已提交到勞工及福利局，過去已進行數場公眾諮詢，相信有關安老院條例修訂，將稍後於立法會通過。

死因裁判官向社署提出10項建議，其中包括要列出安老院舍的牌照經營人黑名單，李輝表示，社署已落實此安排，若發現違規情況，社署或只向該安老院舍發出三個月的牌照，而非一般的兩年牌照。她又指，安老院舍在面對租金貴的同時，聘請上亦有困難，直言若然院內沒有足夠人手，就難以提供良好服務，故希望可輸入外勞。