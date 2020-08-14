深水埗食肆指遭警擅闖搜查　警澄清店沒關後門到場調查

深水埗一所食肆今(14日)在社交網站發文指，有警員在上周二(4日)清晨約4時許進入店內，並搜查店內的文件及收銀機。警方回覆指當日有警員在巡邏期間發現店舖的後門沒有關上，因此入內調查有否刑事案件發生，在聯絡店舖負責人、並把店舖交還後，警方在店內逗留了約半小時。

涉事的西式餐廳位於深水埗大埔道，今晨該餐廳在社交網站上發文，表示在上周二凌晨4時許，有「5名穿着製(制)服的公職人員，逗留45分鐘不肯離開」，又指涉事的警員在沒有任何法庭命令下搜查店內的文件及收銀機，並稱當時餐廳的廚師在外倒垃圾。

警方回覆東網查詢時表示，在當日清晨4時58分，有軍裝警員在大埔道一帶進行反罪惡巡邏，期間發現一間店舖的後門沒有關上，警員慎防有人爆竊，於是入內調查，經調查後，警員確認店舖內無人，而收銀機及店舖內均沒有搜掠痕迹。

警方隨即聯絡店舖負責人到場並一同檢查店內情況。店舖負責人檢查妥當，沒有財物損失後，在警員的警察記事冊上簽署作實。警員亦提醒店舖負責人，離開店舖時，要鎖好門窗，小心盜賊。據知，警方把店舖交還負責人後，於清晨5時37分離開上址。

就有關店舖於社交媒體上發貼文指，警員趁店舖廚師外出倒垃圾時擅闖店舖，不肯離開。警方強調，警員進入店舖只是慎防有罪案發生，目的為保障市民生命財產。警方對於有人以無理、失實指控誣衊盡忠職守的警員，煽動仇警情緒，表示遺憾和憤慨。