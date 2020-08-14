團體今到勞工處抗議　要求調查違規外傭中介宿舍

石珮妍指不少的外傭中介宿舍環境惡劣，1張碌架床睡上隨時住上3名外傭。

新冠肺炎疫情第三波爆發，近日有多名外傭染疫，潛伏期間更曾於外傭中心宿舍，與多名外傭共住，令宿舍恐成播毒站，誘發外傭群組爆發危機。有團體今日(14日)到勞工處抗議，指現時不少外傭中介公司提供的宿舍環境擠迫，令外傭染疫風險大增，要求勞工處介入調查。

亞洲家務工工會聯會組織幹事石珮妍，不少外傭中介宿舍環境非常惡劣，30人擠在300多呎的空間並不罕見，1張碌架床隨時住上3名外傭；石又指，有些宿舍沒冷氣，即使沒有疫症，環境亦不衞生、不人道，認為中介公司需為外傭在宿舍感染負責，批評安排外傭住在這種環境如同危害港人家庭僱主的健康，亦帶來公眾健康危機。

職工盟組織幹事鄧建華則表示，勞工處正為外傭中介宿舍派發樣本樽，應該非常清楚這些外傭中介宿舍的地址和狀況，有部分宿舍更位於商廈，質疑勞工處明知這些地方違反《職業訓練所實務守則》、《建築物條例》和《消防條例》等條例卻視而不見，要求勞工處跟進。

另外，有外傭表示，休假時在公眾地方不時被警方查問，又謂警員未有對其他港人採取同樣行動，感到受歧視，期望政府可採取行動，停止歧視情況。