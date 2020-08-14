競委會忠告參與抗疫資助計劃企業　應遵守《競爭條例》

近日有報道揭發有參與政府防疫抗疫基金資助計劃的企業，在採購或供應有關貨品或服務時，懷疑從事合謀行為。競爭事務委員會今日(14日)發出聲明，忠告參與抗疫資助計劃的企業必須遵守《競爭條例》。

競委會曾於5月發布指引，提醒參與資助計劃的所有相關人士遵守《條例》。競委會重申，各行各業的供應商絕不可與競爭對手協議圍標、合謀定價、瓜分市場或交換影響競爭的敏感資料。供應商之間協定由誰中標，或藉不參與投標或提交掩護式報價，以協助某指定供應商中標等行為，均屬於圍標，是《條例》嚴厲禁止的行為。

競委會亦提醒申領資助的企業，在採購過程中應保持警覺，加強防範反競爭行為。而企業本身亦不可牽涉入任何反競爭行為，例如參與訂立或執行反競爭協議，或是在知悉申請所包含的報價乃涉及供應商合謀的情況下，仍然容許以其名義申請政府資助。受委託管理各項資助計劃的公營機構，亦需顧及競爭方面的考慮，對合謀行為保持警覺。