歐洲最大豬肉廠142員工確診　丹麥皇冠：港現售產品6月或之前生產

在港有售的歐洲最大豬肉出口商丹麥皇冠（Danish Crown）近日爆發新冠肺炎疫情。該公司上周六（8日）宣布，因應142名員工確診，目前正關閉位於首都哥本哈根附近的屠宰場至少1周，並隔離所有員工。丹麥皇冠部分產品在本港超級市場及網店有售，該公司在Facebook回應指，目前在港出售的產品均於6月或之前生產，涉事廠房已暫時關閉及暫停出口。食物環境衞生署昨(13日)回覆查詢時指，食物安全中心會了解事件，東網正查詢最新情況。

丹麥皇冠指，涉事廠房部分產品有出口到香港售賣，又指根據世界衞生組織、歐盟、澳洲及新西蘭的食物安全風險評估機構資料，人類不太可能透過食物而感染新冠肺炎。

網購平台HKTVmall回覆查詢指，現正有售兩款丹麥皇冠產品，包括丹麥排骨粒及丹麥無骨豬扒。該肉類批次於今年4月至6月初船運抵達本港，而涉事廠房員工大部分近兩周才確診新冠肺炎，與有關批次的生產日期相隔甚遠。