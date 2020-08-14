香港民研眾籌設特首負評分　表明供市民感情發洩

香港民意研究所日前於社交網站發起眾酬，指由於收到不少意見要求特首民望調查內加入負數評分，故計劃眾籌2萬4千港元以增設「-100至+100」和「-1000至+1000」的評分選項，以進行新的科學實驗。香港民研表明加入負數評分，是能夠讓市民「感情上發洩」。

香港民研總監鍾庭耀指，未來會在抽樣電話調查內加入起碼加2條題目，包括「0至+100」分外，每位被訪市民再會被問及「-100至+100 」會如何給分，-100為絕對不支持，0是一半半，100則絕對支持，甚至會問到「-1000至+1000」或「-50至50」，未來亦會在「我們香港人」網上平台加入此實驗。

鍾續指，過去有不少市民提出，儘管給特首0分仍然覺得不開心，故希望給負評分才能「感情上發洩吓」，相信不同量尺有不同的給分方法，希望透過實驗，觀察分數的分布形式有何不同。有關眾籌，至今午(14日)3時半已籌得超過3萬5千港元，扣除平台手續費則有3萬3千7百港元。

此外，民研於上周四(6日)至昨日(13日)，就有多滿意或不滿香港政府應付新冠肺炎疫情的表現訪問了逾8千名市民，超過60%市民均不滿政府表現；另76%民主派支持者反對長期不在香港居住的居民擁有投票權，非民主派支持者就有37%反對。