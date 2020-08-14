66%受訪公屋戶不知租援計劃　團體倡加強宣傳

疫情令本港失業率上升，基層市民生活捉襟見肘。有關注基層市民住屋需要的團體今(14日)公布調查，發現雖然有78%受訪者符合租金援助的入息申請資格，但近66%受訪者不知道有援助計劃，更只有11%受訪者有在過去半年有申請。團體表示疫情令很多基層人士收入大減，認為政府應放寬申請資格，並加強宣傳，令更多人可受惠。

監察公共屋邨福利規劃聯盟於今年7月下旬至8月上旬進行網上問卷調查，訪問了1122名分別居住在38條公共屋邨住戶，包括元州邨、天晴邨、石蔭邨等。調查發現，有近66%的受訪者不了解房屋署的租金援助計劃，包括一些入住5年以上的街坊。調查又發現對比去年12月，有超過25%受訪居民住戶收入減少6成以上，近1成受訪居民因疫情收入減少8成，甚至失業，超過75%受訪者低於公屋入息限額的70%，符合經濟條件申請租援。然而，只有11%人在半年內向房屋署提出申請，而提出申請者中，有38%人不獲接納，原因包括未住滿2年(18.75%)，以及未符合入息要求(12.5%)、甚至有辦事處職員未能為居民詳盡解釋，直接建議居民申請綜援等。

現時，房屋署設有租金援助計劃，為暫時有經濟困難又符合資格的公共租住房屋租戶，提供獲減四分之一或一半租金，住戶須入住單位後滿兩年、因租金檢討而受加租影響、因家庭狀況劇變而導致入息下降時，才方可申請租援。然而，團體指屋邨辦事處有酌情權可以接受未符合居住年期的居民申請租援。

聯盟成員葉藹樺建議，房屋署加強有關計劃宣傳，在每棟大廈大堂或升降機張貼海報，又為職員提供培訓；另又希望房委會因應疫情，暫緩向有經濟困難未能及時繳交租金的租戶發出遷出通知書外，更可以在疫情期間以短期性質豁免所有公屋住戶申請租援的年期限制。