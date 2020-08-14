物流運輸業促政府推第3輪抗疫基金　提供每月6千元補貼

新冠肺炎疫情持續，物流運輸業叫苦連天，促請政府推出第3輪防疫抗疫基金，包括向從業員提供每月6千港元補貼，為期6個月。

物流運輸業工會籌委會會長陳梓聰表示，業界原本因中美貿易摩擦收入已大減，而疫情爆發更是雪上加霜，貨運業界於過去大半年接近全面停擺。陳從事自僱貨車司機8年，以往平均每月約有3萬港元收入，現時每日只有2至3張訂單，每日生意額維持500港元，但需支付每日約300港元的貨車租金，形容「薪金畀晒部車，自己都無得食」，之前更有貨車司機因未能承受經濟負擔，選擇於車內燒炭了結生命。

工會建議政府盡快推出第3輪抗疫基金支援業界，認為所得補助應與的士業界看齊，向貨車司機發放每月6千港元補貼，為期6個月。

此外，工會認為政府應參考向的士及紅色小巴業界提供的補助，為持有5.5公噸或以下貨車的車主提供一筆過1萬5千港元補貼，及為持有5.5公噸以上貨車的車主提供3萬港元補貼。

工會於本月3日至7日訪問約600名物流運輸業從業員，當中23%失業，有近70%從業員每月開工少於20天。議員譚文豪指政府於第2輪抗疫基金有80億港元撥備，認為政府推出第3輪抗疫基金前，應立即啟動使用撥備，為物流運輸業界提供緊急支援。