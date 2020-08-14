40歲「契哥」誘3少年肛交　被判監共7年半

40歲失婚貨車司機先後跟3名當時年僅12至14歲的少年上契成兄弟，並於半年間分別跟3人肛交，甚至同時跟其中2人互相手淫口交，並鬥快射精。事後被揭發後司機承認6項與16歲以下男子作出同性肛交罪，今日(14日)於高等法院被判監共7年半。

法官判刑時指，被告陳耀樑與事主的年齡差距大，當時又沒有使用避孕套，均屬加刑因素。而被告在案發期間有召妓滿足性需要，沒令事主染上性病實屬幸運。

辯方求情時指，被告因屢次失婚失戀對女性失去信心，覺得與同性交往較有安全感。報告指被告有孌童傾向，但並非天生，在案發前亦無與同性肛交的經驗。律師強調被告沒對事主使用武力或威逼利誘，故不涉違反誠信，他現已悔過，並寫信向事主道歉。

法官引述報告指，被告重犯的機會為中等，建議他接受心理輔導。而其中一名事主事發後患上創傷後遺症，受負面情緒影響更有自殺的念頭，須接受心理治療。

法官強強調，本案非同類案件中最差一類，但為保護年輕人，要讓公眾知道法庭絕不姑息，只是被告及早認罪毋須事主出庭作供，可獲減刑1/3，最終8項控罪的總刑期為7年半。

被控指，被告於2018年11月至19年5月，在上水的家中分別兩度與當時12歲的X、當時13歲的Y及當時14歲的Z非法肛交。他另被控於19年4月在家中非禮X及Z。X因為是失蹤人口，去年5月被尋回後，他向社工透露曾與被告肛交，因而揭發事件。