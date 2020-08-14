香港第2季GDP跌9%　全年經濟預測下調至收縮6%至8%

新冠肺炎疫情大流行繼續嚴重衝擊全球和本地經濟活動，政府今日(14日)公布，香港經濟在今年第二季仍然十分疲弱，實質本地生產總值(GDP)在上一季錄得9.1%的紀錄按年跌幅後，在第二季顯著下跌9%，並下調全年經濟預測至-6%至-8%。

然而，由於本地疫情在第二季後期減退，加上內地經濟反彈有助紓緩貨物出口的下行壓力，香港經濟在第二季後期出現回穩迹象。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季錄得5.5%的紀錄跌幅後，在第二季微跌0.1%。

政府指，鑑於香港的短期經濟前景仍然有高度的不確定性，考慮到今年上半年的實際表現和下半年困難和不明朗的經濟環境，同時計及政府紓緩措施的緩衝效應，今年全年實質本地生產總值增長預測，將由4月底時宣布的-4%至-7%，向下修訂至今輪覆檢的-6%至-8%。若疫情能在短時間內受控，而外圍環境無進一步急劇惡化，今年全年的經濟表現有望達至預測區間的上半部分。

政府續指，由於全球經濟的復蘇不平均和反覆不定，預期在有效疫苗或療法廣泛應用前，新冠肺炎的威脅將繼續困擾環球經濟前景。中美關係和地緣政治局勢緊張也增添不確定性。而內地經濟已回復穩健增長，應會在艱難的外圍環境下為香港的出口表現提供一些支持。然而，疫情不斷變化，加上廣泛的旅遊限制措施持續，訪港旅遊業在今年餘下時間料會難以復蘇。

本地方面，內部需求的前景將視乎疫情，近期新冠肺炎個案急升，社交距離措施因而收緊，加上勞工市場情況嚴峻，將在未來數周嚴重打擊私人消費，復蘇力度及速度將取決於疫情能有多快受控，亦是影響營商氣氛及固定資產投資的主要因素。

通脹展望方面，由於豬肉價格自去年5月起急升的影響已大致消退，在經濟疲弱的情況下，通脹壓力在今年餘下時間料會進一步緩和，考慮到今年上半年的實際數字以及9月將實施的一個月公共房屋租金寬免，今年全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別由5月時覆檢的2.2%及1.4%向下修訂至1.8%及0.8%。