831太子站被捕者藏武罪成　囚12個月不准保釋

警方去年8月31日晚進入港鐵太子站搜捕，其中一名被捕男子被指收藏彈弓等物品，他否認在公眾地方管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器材器具2罪，今天（14日）在九龍城法院被裁定罪成，成為「831事件」首名經審訊後被定罪的被告人。

裁判官指，彈弓與螺絲帽可配合使用射擊擊，涉案雷射筆亦屬最高級別，案件性質嚴重，可造成嚴重後果，判被告入獄12個月，另罰款5000港元，又拒絕讓被告保釋等候上訴。

33歲被告鍾日祺，報稱文員。他被控於2019年8月31日在太子站月台無合理辯解，而管有一個彈弓、48粒螺絲帽及一個能發出雷射光束的裝置。他另被控同日同地管有兩套無線電收發器。

裁判官指出，涉案3件物品本質均不是攻擊性武器，但彈弓及螺絲帽可以配合使用，發揮射擊作用，測試亦反映只要配合使用，可以破壞距離5米的層板，具有一定殺傷力。至於涉案雷射筆，經檢驗後證實是第四級最危險級別，遠至60米以外也能傷人。

裁判官續指，被告當時戴着黑色面巾，除涉案物品外，警方也在被告身上搜獲不少保護裝置，包括護目鏡、頭盔及護脛等，這些物品均適合與其他人打鬥使用。

被告的胞弟早前供稱，螺絲帽及雷射筆均可配合公司產品使用。不過，裁判官指考慮到案發時間及被告外觀，不相信涉案物品與工作有關。

此外，被告的胞弟又供稱，事發當晚兩兄弟正打算折返青衣住所，但裁判官認為若說法屬實，被告當時理應跟隨胞弟前往一號月台，而非留在3號月台。