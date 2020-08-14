第2期保就業計劃料下周二公布　港府設專責隊伍處理0僱員

補貼僱主支薪的保就業計劃，消息指，補貼今年9至11月工資的第2期計劃將在下周二（18日）公布詳情。有議員今日（14日）與勞工及福利局局長羅致光會面，透露政府有專責隊伍，主責調查在第1期計劃中，受薪僱員人數為0的公司，如發現有濫用公帑的情況會有懲處。

立法會人力事務委員會主席鄭泳舜在會面後表示，曾與羅致光討論第2期保就業計劃及其他支援就業措施。他引述羅致光指，將於下星期公布第2期計劃的詳情，並於本月底推行。計劃將會有所改善，包括改善65歲以上就業人士及多達10萬名自僱人士未能在第1期申請的事宜。

鄭指，在會上反映第1期保就業計劃出現受薪僱員人數為0的公司，引述羅表示該局關心及緊張有關問題，並有專責隊伍調查個案，以及調查有公司將津貼用在其他員工工資等，而受薪僱員人數為0的情況主要出現在微型公司，將特別留意相關情況。

他又提到，失業人士未能受惠於保就業計劃，在會上再爭取設立失業援助金，以及要求推出第3輪防疫抗疫基金及調低在職家庭津貼申請門檻等，以協助開工不足人士。惟他指，羅致光仍然對設立失業援助金有保留。