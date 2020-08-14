藏未開封噴漆認打算塗鴉　女生冀不用收監

去年10月26日網民發起多個示威集會活動，沙田新城市廣場有罷買行動，當晚警方接報有黑衣人在沙田公園與瀝源橋附近塗鴉及張貼文宣，在掃蕩行動期間截查一名20歲女學生，在她隨身袋內搜出噴漆、打火機及鎅刀等物品。該名女生今(14日)午在沙田法院承認管有物品意圖摧毀財產罪，案件押後至9月4日等候索取感化及社會服務令報告判刑，期間她獲准繼續保釋。

報稱學生的20歲被告麥玉茹，被控於去年10月26日，在沙田大會堂沙田婚姻發記處外，管有一罐噴漆、一個扳手、一把鎅刀、一把剪刀及兩個打火機，意圖摧毀財產。

辯方求情指，被告過往無案底，她出身於草根階層，5歲時由內地來港定居，父母在她12歲時分開，此後她與母親相依為命。去年被告中學畢業，立志成為老人院護理員，在專上學院修讀護理課程，成績優異。

惟被告次定罪後，相信較難獲得老人院聘任，多年來的理想志願因此幻滅，對她已是一大懲罰，但她未有放棄，打算報讀另一個護理課程。

而被告母親亦撰信替女兒求情，她指與女兒政見不同，近年因社會事件屢生摩擦，惟她稱讚女兒關心別人是善良的人，希望能繼續互相扶持度過難關。

辯方強調，當晚被告並無參與塗鴉或張貼海報，她只是在歸家途中被捕，在她袋內的噴漆並未開封，即使她抱有用噴漆噴字表達訴求的想法，但最終未付諸實行，冀法庭判處非監禁式的刑罰。