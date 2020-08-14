亞博臨時採樣中心下周二移師機場禁區　旅客落機即檢測

新冠肺炎疫情全球爆發，港府早前要求所有由抵港及沒有出現病徵的人士入境須採集深喉唾液樣本，並於亞博設立臨時樣本採集中心以進行新冠病毒檢測。衞生署今日(14日)公布，樣本採集中心將於下周二(18日)遷往香港國際機場禁區內的中場客運廊繼續運作。署方指，新選址的面積較大，預料可容納更多抵港人士採集檢測樣本及等候結果。

該署表示，由香港國際機場入境的人士，自下周二凌晨4時起，抵港後須立即前往設於機場禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並留在該中心等候同日可完成的檢測結果，其後才可辦理入境手續。

至於未能於同日取得檢測結果的人士，如下午或晚上抵港的乘客，有關人士於該中心收集樣本後即可辦理入境手續，隨後署方將安排他們乘坐專車前往位於酒店的檢測中心等候結果。署方亦會因應設施的容量及當日下午抵港航班的人數靈活處理，下午抵港的人士有需要時亦會安排留在臨時樣本採集中心等候結果。